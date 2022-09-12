В Самарской области пьяного автомобилиста лишили прав на 2 года 6 месяцев

Пройти медицинское освидетельствование он отказался. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области 29-летнему парню вождение в нетрезвом виде назначили обязательные работы на 200 часов, а также лишение прав на 2 года 6 месяцев.

— Автомобиль жителя Самары остановили в июне этого года на улице Звёздной в п. Прибрежный для проверки документов, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские в ходе общения обнаружили у молодого человека признаки алкогольного опьянения. Пройти медицинское освидетельствование он отказался. Выяснилось, что год назад мужчина уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение.

Тогда суд выписал ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Также он был лишен прав на 1 год 6 месяцев. Это ему уроком не послужило, и парня повторно поймали. Приговор Красноглинского районного суда Самары вступил в законную силу.