В Самаре из-за высоковольтной вышки начали искрить деревья

На территории провели опил деревьев. Фото: ЦУР

В Самаре местные жители рассказали об опасной ситуации. Рядом с жилым домом из-за высоковольтных вышек начали искрить деревья.

По данным ЦУР, благодаря специалистам удалось повысить надежность электроснабжения целого района. Пользователи в социальных сетях отметили, что рядом с домом на улице Стара-Загора проходит теплотрасса. Там же стоят вышки, из-за которых мог случиться пожар.

- Рядом много сухой травы. Их задевают деревья, - подчеркнули пользователи.

Тревожный сигнал направили в профильное министерство. Сотрудники связались с ресурсоснабжающей компанией и попросили подрезать верхушки деревьев. Специалисты провели опил и вырубку в кратчайшие сроки.