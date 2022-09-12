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Общество12 сентября 2022 6:28

Жителей Самарской области ждет пасмурная неделя с 12 по 18 сентября

В некоторые дни ожидается дождь
Ирина СИНЕГУБОВА
В некоторые дни высока вероятность дождя.

В некоторые дни высока вероятность дождя.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предстоящая неделя, с 12 сентября по 18 сентября, окажется пасмурной. Жителям Самарской области придется смирится с отсутствием солнечных дней в ближайшее время.

Об этом сообщили в администрации Самары со ссылкой на Яндекс Погоду. Днем температура воздуха не поднимется выше 18 градусов Цельсия. Ночью она составит 8-13 градусов.

При этом всю неделю будет облачно. В некоторые дни высока вероятность дождя. Так, например, небольшой дождик прогнозируется в четверг, 15 сентября, а также в пятницу, 16 сентября.

Прояснения ожидаются, по данным специалистов, в предстоящие выходные. В субботу и в воскресенье температура немного поднимется, и, возможно, следующая неделя порадует жителей погодой и принесет долгожданное Бабье лето.