В Самаре планируют провести комплексную застройку и снести более 100 домов

На месте ветхих зданий могут появиться высотки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о застройке территорий сразу в трех районах. В областной столице снесут более 100 домов.

Согласно документам, опубликованных городской администрацией, старые дома снесут в трех районах. В Кировском районе застроят участок, площадь которого составляет 7,66 га. Сносу подлежат три дома по улице Нагорной, 7 домов на Ташкентском переулке, 5 домов на улице Ставропольской, а также гаражи и нежилые постройки. В Промышленном районе площадь составит 7,98 га, участок будет расположен в границах улиц Ставропольской, Нагорной, Калинина и Гвардейского переулка.

В Советском районе проведут работы на участке в 11,82 га. Территория будет расположена в границах улиц Булкина, Санфировой, Блюхера и Карла Маркса. В скором времени для реализации планируют заключить договоры о комплексном развитии.