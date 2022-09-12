В Самаре браконьера лишили трех лодок из-за незаконной ловли раков

Мужчина незаконно вылавливал водные ресурсы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель лишился трех лодок. Мужчина незаконно вылавливал водные биологические ресурсы.

По данным ГУ ФССП России по Самарской области, подозреваемый осознавал, что нарушает закон, но продолжил использовать запрещенные средства для ловли ресурсов. Мужчина установил ловушки для раков в местах нереста. Всего он выловил 1280 особей.

Суд рассмотрел материалы дела. Подозреваемого признали виновным. Мужчине назначили один год лишения свободы условно с конфискацией металлических лодок. Улов выпущен в естественную среду обитания.