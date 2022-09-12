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Происшествия12 сентября 2022 7:13

В Самаре браконьера лишили трех лодок из-за незаконной ловли раков

Суд признал мужчину виновным
Алена ПРОВКИНА
Мужчина незаконно вылавливал водные ресурсы

Мужчина незаконно вылавливал водные ресурсы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель лишился трех лодок. Мужчина незаконно вылавливал водные биологические ресурсы.

По данным ГУ ФССП России по Самарской области, подозреваемый осознавал, что нарушает закон, но продолжил использовать запрещенные средства для ловли ресурсов. Мужчина установил ловушки для раков в местах нереста. Всего он выловил 1280 особей.

Суд рассмотрел материалы дела. Подозреваемого признали виновным. Мужчине назначили один год лишения свободы условно с конфискацией металлических лодок. Улов выпущен в естественную среду обитания.