Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 сентября 2022 7:35

Прокуратура направила иски к минздраву и к администрации по поводу застройки 5-й просеки в Самаре

Требуются новые детские сады и поликлиника
Ирина СИНЕГУБОВА
Прокуратура уверяет, что застройка нарушает конституционные права жителей.

Прокуратура уверяет, что застройка нарушает конституционные права жителей.

Фото: Ольга НОВИКОВА

Конфликт вокруг новой точечной застройки 5-й просеки в Октябрьском районе Самары не утихает. Прокуратура направила в суд иски к минздраву области и к администрации Самары.

— От минздрава требуется обеспечить медобслуживание для жителей 5-й просеки, возможно, сделать это получится только путём строительства новой поликлиники, — сообщает Александр Хинштейн в телеграм-канале.

А от администрации – организовать дошкольное образование для 5-й просеки, микрорайонов «Волгарь» в Куйбышевском районе и «Крутые ключи» в Красноглинском районе. По словам депутата, это возможно лишь путём строительства новых детских садов.

Прокуратура уверяет, что застройка нарушает конституционные права жителей на доступ к социальной и транспортной инфраструктуре. Решение судов об удовлетворении или неудовлетворении исков станет известно позже.