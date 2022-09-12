В Самарской области на участке дорожных работ 24-летний парень на Opel Astra врезался в «ВАЗ 2114»

Парень с сентября прошлого года 29 раз нарушал ПДД. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 11 сентября, в 13:45 в Красноярском районе 24-летний водитель Opel Astra на участке дорожно-строительных работ столкнулся с «ВАЗ 2114».

— Парень ехал по автомобильной дороге М-5 «Урал» в сторону Самары, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

За рулем «Четырнадцатой» находилась 34-летняя женщина. Она поворачивала на право, чтобы заехать на заправку. В этот момент и произошло столкновение. Пострадала 43-летняя пассажирка автомобиля Opel Astra.

Женщину с места аварии увезли в медицинское учреждение. Информации об ее состоянии нет. Известно, что молодой человек с сентября прошлого года 29 раз нарушал правила дорожного движения и привлекался к административной ответственности.