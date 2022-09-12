Еще 1715 жителей Самарской области заболели коронавирусом 12 сентября 2022 года

Общее число случаев заражения перевалило за 427 тысяч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на понедельник, 12 сентября 2022 года. Суточный прирост инфицированных составил 1 715 человек. Общее число случаев заражения достигло 427 404, сообщает оперштаб.

Лидеры антирейтинга — крупные города региона. В Самаре выявили COVID-19 у 1055 жителей, в Тольятти — у 305, в Новокуйбышевске — у 78, в Сызрани — у 48, а в Кинеле — у 31.

За минувшие сутки в больницы госпитализировали 30 пациентов. Выздоровевших в разы больше — 2048 человек. За все время победить коронавирус смогли 402 715 жителей региона.

К сожалению, в Самарской области умерли еще двое больных, у которых была подтверждена КВИ. Всего с начала пандемии в губернии скончались уже 7 986 человек.