В Самаре подготовка к отопительному сезону находится на завершающем этапе и составляет 90%

К старту отопительного сезона в городе готовы 110 котельных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре, на данный момент, работы по подготовке к отопительному сезону находятся на завершающем этапе. Уже готово более 90% городских объектов.

— Уже закончены работы по перекладке 12 теплосетей. С 19 по 21 сентября планируется начать давать отопление, — сообщает администрация Самары.

К старту отопительного сезона в городе готовы 110 котельных. Каждый год в Самаре перед ним проводится ремонт и модернизация сетей. Напомним, в 2020 году город перешел на модель альткотельной, в связи с этим объем инвестиций в переоборудование теплосетей увеличился.

Общедомовые приборы учета при необходимости проходят плановую поверку. В настоящее время на каждый дом в управлении компании оформляется паспорт готовности к эксплуатации в зимних условиях.

Помимо этого, жилищные организации подготовили 272 единицы снегоуборочной техники, укомплектовали 342 бригады по очистке кровель. Полное переоборудование техники к зиме планируется завершить до 31 октября.