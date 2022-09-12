В Самаре около автовокзала хотят снести 64 дома ради 100-метровых высоток

Застройщик снесет старые дома и построит многоэтажки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре около центрального автовокзала хотят снести 64 дома ради 100-метровых высоток в границах проспекта Карла Маркса, улиц Санфировой, Блюхера, Ивана Булкина.

— Застройщик, которого определят с помощью аукциона, должен будет расселить жильцов старых домов, — указано в постановлении на сайте администрации Самары.

Сносу подлежит ряд домов. На улице Загорской это касается № № 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 10. На проспекте Карла Маркса – № № 211, 213, 215, 215а, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229. На улице Блюхера – № 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 18, 20, 22.

Власти решили, что под снос попадают также дома № № 82, 84, 84а, 90, 92, 94, 94а, 96 на улица Санфировой. Дома № № 89, 91, 91а, 93, 95, 95а – на улице Ивана Булкина. Дома № № 78, 80, 80а, 82, 84, 84а, 86, 86а, 88, 88а, 95, 97, 97а, 103, 105, 107, 107а, 109 – на улице Энтузиастов.