Названы примерные сроки начала реконструкции драмтеатра в Самаре

Осенью 2023 года подрядчик планирует отправить проект на госэкспертизу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Реконструкция здания самарского театра драмы в ближайшее время не начнется. Приступить к работам получится только через год или два. Об этом в пятницу, 9 сентября 2022 года, сообщил журналистам генеральный директор учреждения Сергей Филиппов.

По его словам, на лето 2023 года в театре запланирован только ремонт в зрительном зале. На это уже предусмотрели необходимые средства. Также зданию требуется укрепление. Что касается проекта реконструкции «пряничного домика», то осенью следующего года его отправят на госэкспертизу. Как правило, на нее уходит около полугода.

Экспертам предстоит проверить сам проект и оценить его стоимость, проверить безопасность, все инженерные системы. Только после завершения этих процедур будут объявлены торги на поиск подрядчика, который займется реконструкцией памятника архитектуры. Работы могут начаться ближе к 2025 году.