Дмитрий Азаров инициировал дополнительное финансирование социальной сферы Самарской области

На все направления будет распределено 23 млрд. 975 млн. рублей. Фото: правительство Самарской области

Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил внести поправки в региональный бюджет. Речь идет о сумме в 23 млрд. 975 млн. рублей, которую планируется направить на развитие социальной сферы. Сделать это стало возможным благодаря поступлению значительной суммы из федеральной казны и Пенсионного фонда России.

Поступившие средства, а также те, что имеются в резерве региона, губернатор предложил направить на ряд направлений. Так, 2,6 млрд. рублей планируется выделить на повышение зарплат работникам здравоохранения, образования, социального обслуживания населения. 1,7 млрд. рублей – на содействие занятости населения.

Свыше 692 млн. рублей будет направлено на переселение граждан и обеспечение жильем детей-сирот. 111,4 млн. рублей выделят на строительство объектов здравоохранения. В следующем году на эти же цели планируют направить более 170 млн. рублей. А 92,3 млн. рублей в 2022 году планируется направить на оснащение мебелью вновь построенных, реконструированных и отремонтированных объектов здравоохранения. Еще 890 млн. рублей поступят на строительство и реконструкцию образовательных объектов.

1 млрд. 291 млн. рублей в 2022 году и 83,4 млн. рублей в следующем направят на реконструкцию объектов ЖКХ. 120 млн. рублей будет выделено на строительство набережной в Тольятти. Кроме того, в этом году направят 231 млн. рублей на строительство спортобъектов и еще 287 млн. рублей – в 2023 году.

– Несмотря на экономические сложности, вызванные несправедливыми и беспрецедентными по своему масштабу санкциями со стороны Запада, мы продолжаем наращивать доходную часть бюджета и четко соблюдаем наши обязательства перед жителями региона. Убежден, что совместными усилиями мы преодолеем все трудности, невыполнимых задач для нас нет, – отметил Дмитрий Азаров.

Отметим, что внушительная сумма – 20 млрд. 938 млн. рублей – будет направлена на обновление дорог. Из них 19,5 млрд – на строительство мостового перехода через Волгу и дороги «Обход Тольятти». Эти средства были направлены в регион в августе благодаря решению Президента РФ Владимира Путина. Дмитрий Азаров просил Главу государства оказать поддержку в связи с повышением цен на строительные материалы. Выделенные средства помогли в дальнейшей реализации этого проекта и позволили преодолеть текущие сложности.