Крытый футбольный манеж у «Солидарность Арены» в Самаре планируют ввести осенью 2023 года

Рабочие монтируют металлоконструкции на объекте Фото: правительство Самарской области

В Самаре около стадиона «Солидарность Арена» продолжается строительство крытого футбольного манежа. Что уже успел сделать подрядчик и как продвигаются сейчас работы, проверил губернатор Дмитрий Азаров.

В настоящее время специалисты сделали черновую отделку фасада, монтируют металлоконструкции, устанавливают 100-метровые балки перекрытий на высоте около 35 метров. По словам директора компании-подрядчика Сергея Натальчука, до конца 2022 года планируется завершить сооружение административно-бытовой части комплекса, закончить монтаж металла, возвести несущие конструкции, установить окна и наружные двери. Работы идут ежедневно и по графику, где-то есть даже опережение. Весной строители намерены приступить к укладке искусственного газона российского производства.

Дмитрий Азаров оценил ход строительных работ Фото: правительство Самарской области

— Строители устранили отставание, которое здесь наметилось, и планируют ввести футбольный манеж уже осенью 2023 года. Для этого нужно потрудиться, решить некоторые технологические задачи, — отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор поручил подрядчику планомерно наращивать темпы работ, сохраняя при этом их качество. Также он поставил задачу использовать в манеже символику клуба «Крылья Советов». По его мнению, это нужно, чтобы футболисты, которые будут заниматься там, с юных лет проникались духом самарской команды.

Напомним, в крытом манеже обустроят футбольное поле 105х68 метров и трибуны на 500 мест. Также там сделают раздевалки для команд, два разминочных зала, судейские комнаты, пресс-центр, тренажерный зал, кабинет врача, гардеробы, буфет и т. д.