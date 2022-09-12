Фасад памятника архитектуры «Дом Тимрот» капитально отремонтируют в Самаре

Ремонт фасада защитит старинное здание от разрушения / Фото: t.me/s/ugookn63

В Самаре приведут в порядок еще один памятник архитектуры. Капитально отремонтируют фасад здания под номером 92 на улице Степана Разина, которое известно как «Дом Тимрот». Об этом сообщает пресс-служба УГООКН Самарской области.

— Управление согласовало проект капремонта фасадов памятника архитектуры «Дом Тимрот». Он предполагает расчистку фасадов, обновление штукатурки и кирпичной кладки; перенос с фасадов кабелей и проводов; реставрацию декоративной лепнины; ремонт дверей и окон, — рассказали в ведомстве.

В УГООКН региона отметили, что ремонт фасадов призван предотвратить разрушение здания. Также он вдохнет новую жизнь в памятник архитектуры эпохи модерна.

СПРАВКА

Особняк получил свое название от имени своего владельца — Егора Тимрота, который был адвокатом писателя Льва Толстого. Здание было построено в 1871 году по проекту городского архитектора Островского.