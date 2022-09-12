Самара вошла в пятерку самых зеленых мегаполисов России

Основное скопление деревьев замечено в городских парках Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Многие жители Самары сетуют на отсутствие зеленых зон в городе. Они отмечают, что бетон постепенно вытесняет природную среду, тем самым лишая их кусочка экологии. Однако на деле ситуация обстоит иначе.

Оказывается, территория столицы 63-го региона густо покрыта зелеными насаждениями. К такому выводу пришли специалисты проекта Геопространственной аналитики, Роскосмоса и Терра Тех. Они поместили Самару на четвертую строчку в рейтинге 16-ти самых зеленых мегаполисов России. На общей городской площади в 17 888,08 Га деревья занимают 5 413,7 Га. Из них 2 970,17 (16%) растут в парках и 2 443,53 Га (13,7%) – это обычные территории со скоплением деревьев.

Так выглядят зеленые зоны в городе. Фото: geonovosti.terratech.ru

– Самара – четвертый город по уровню озеленения, что для миллионника на границе лесостепи и степи – очень высокий показатель. Он позволяет отчасти компенсировать мощную промышленную и автомобильную нагрузку, – отмечают эксперты.

Отметим, что вместе с Самарой в пятерку «зеленых» попали Уфа, Воронеж, Екатеринбург и Пермь. Именно Пермь оказалась самым озелененным миллионником, Воронеж разместился на пятой строчке. А последнее 16-е место занял Краснодар.