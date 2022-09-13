В Самаре у парка 50-летия Октября планируется строительство 33-этажных домов

Реализация проекта КРТ займет семь лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один из кварталов Самары ожидает масштабная реновация. Речь идет о двух участках общей площадью 7,66 Га в границах улиц Нагорной, Пугачевской, Ставропольской, Советской. На указанной территории запланирована комплексная застройка. Информацию сообщили в мэрии.

Согласно документации, на участке появятся дома высотой в 97,50 метров. Максимальный процент застройки составит 99%, уровень обеспечения парковочными местами – на 80,00 кв. метров площади жилых помещений 1 машиноместо.

В рамках реализации проекта старые дома пойдут под снос. Они расположены по адресам: ул. Нагорная 205, 207, 209; Ташкентский переулок, 54, 56, 56А, 58, 60, 60А, 62; ул. Ставропольская, 222, 224, 228, 232, 236. Помимо жилых домов, под снос попали нежилые здания в Ташкентском переулке, 58А и на ул. Советской, 89Б, а также гаражи и хозяйственные кладовые. А детский сад №306 на ул. Нагорная, 203А ожидает реконструкция.

На подготовку документации по планировке территории отведено 9 месяцев с момента заключения контракта. Реализация КРТ займет 7 лет.

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Адреса домов, которые подлежат сносу, уже известны (подробности)