Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдет в Самарской области

Победителей и призеров забегов наградят медалями и дипломами. Фото: министерство спорта Самарской области

В субботу, 17 сентября, жители Самарской области смогут принять участие в «Кроссе нации – 2022». Уже начала работать комиссия по допуску участников.

— Центральный старт состоится на прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена», а забеги пройдут на территории всего региона, — сообщает министерство спорта Самарской области.

Зарегистрироваться можно с 12.00 до 20.00 12-16 сентября на проспекте Кирова, 320а, СК «Ипподром-Арена» в холле 1 этажа. На территории магазина «Максидом» работает бесплатная парковка на 3 часа. 17 сентября комиссия будет работать на прилегающей территории стадиона на Демократической, 57 с 08.30 до 09.30 – на все дистанции, с 08.30 до 13.00 только для регистрации на массовый забег.

Забеги пройдут на дистанции 1000, 4000, 6000, 8000 и 12000 метров по возрастным категориям. Также в рамках комплекса «Готов к труду и обороне» можно будет пройти испытания ГТО. Заработает спортивно-туристическая площадка «искусственный скалодром», площадка от клуба виртуальной реальности и другие интерактивные площадки.

Победителей и призеров забегов наградят медалями и дипломами. В прошлом году в центральном старте «Кроссе нации» в Самаре участвовало более 2500 спортсменов со всей области, а в регионе – около 8 тысяч человек