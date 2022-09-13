В Самаре после жалоб родителей повторно отремонтировали крышу в детском саду №349

Работы в детсаду должны завершить к 15 сентября. Фото: ЦУР Самарской области

В Самаре неравнодушные родители помогли привести в порядок здание детского сада №349. Учреждение нуждалось в ремонте – в частности, обновления требовала крыша. Она начала протекать, а на стенах, по словам самарцев, появилась плесень. Подробности этой истории сообщили в региональном ЦУР.

О своей проблеме родители воспитанников сообщили в социальных сетях. Они рассказали, что кровля была отремонтирована в августе текущего года. Однако на потолке остались разводы от протечек, поэтому граждане решили привести его в порядок своими силами. Правда, сделать это не удалось – пошел дождь и детсад затопило.

– Как сделали крышу? Как водить детей в такой детский сад в сезон дождей да и вообще водить? Почему учреждение в таком состоянии приняли к учебному году? – возмутились родители в соцсетях.

Сигналы попали в систему мониторинга «Инцидент Менеджмент», после чего ЦУР Самарской области совместно с МЦУ Самары обратились в департамент образования. Власти сообщили, что вопрос уже взят под контроль.

Сейчас крышу повторно приводят в порядок. Старое покрытие убрали, на его месте появился первый слой нового шифера. Ремонт кровли должны завершить к 15 сентября, после чего планируется обновление потолка.