В Самаре вор вырвал сумку из рук одинокой пенсионерки

Подозреваемого задержали в одном из скверов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчину подозревают в ограблении пенсионерки. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

О преступлении полицейским сообщила сама пострадавшая. Женщина рассказала, что возвращалась из магазина и зашла в подъезд дома по улице Аминева. Следом за ней вошел неизвестный мужчина. Там он резко вырвал сумку у нее из рук и скрылся. В сумке лежали 3600 рублей.

Правоохранители выехали на место происшествия и обнаружили там пустую сумку. По камерам удалось выйти на подозреваемого – им оказался 45-летний самарец, состоящий на учете в полиции. Мужчину задержали в одном из скверов.

Он во всем сознался и рассказал, что жертва привлекла его внимание, поскольку возвращалась домой в одиночестве. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Расследование продолжается.