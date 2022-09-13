Работник автомобильного завода Самары перевел мошенникам почти три миллиона рублей

Мужчина сам сходил снял наличные деньги и перевел их. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Работник одного из автомобильных заводов Самары перевел мошенникам деньги в размере 2 миллиона 913 тысяч рублей.

— 59-летнему мужчине позвонил незнакомый номер, говоривший представился сотрудником банка, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мошенник убедил, что в настоящее время через приложение банка у мужчины пытаются списать накопленные деньги. «Специалист» заверил в необходимости перевести все сбережения на безопасный счет.

Мужчина сходил в отделение банка, снял денежные средства и перевел их на продиктованный собеседником счет. После этого лже-сотрудник банка на вязь больше не выходил. Мужчина понял, что отправил деньги мошеннику и обратился в полицию. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.