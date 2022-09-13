Спрос на услуги фрилансеров в Самаре за год стал больше на 10 процентов

В Самаре спрос на услуги дизайнеров увеличился на 189%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В августе спрос на услуги фрилансеров на платформе Авито вырос на 10% по сравнению с показателями прошлого года в Самаре.

— Причина роста заключается в увеличении деловой активности и в потребности компаний в аутсорс-специалистах под отдельные проекты, — сообщает Авито.

Среди самых востребованных специалистов: дизайнеры, продюсеры и копирайтеры. Спрос на них вырос больше чем в два раза. В Самаре спрос на услуги дизайнеров увеличился на 189%. Высок показатель спроса в Самаре и на маркетологов, он вырос на 105%.

Также в числе популярных услуг на фрилансе – создание и продвижение сайтов. В августе этого года по сравнению с предыдущим на Авито активнее искали консультантов и переводчиков. Спрос на услуги юристов за год вырос на 40%. Помимо них, востребованными остаются бухгалтера и финансисты.