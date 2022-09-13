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Происшествия13 сентября 2022 11:06

В Самаре продавщица присвоила деньги торговой точки, чтобы погасить кредит

Женщина принимала оплату наличными, а продажи велись в обход кассы
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В общей сложности она заполучила 480 638 рублей.

В общей сложности она заполучила 480 638 рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре Промышленный районный суд вынес приговор бывшей сотруднице торговой точки. Женщину обвинили в присвоении и растрате магазинных денег. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

Правоохранители выяснили, что экс-продавец брала с покупателей наличные за товар, но чек при этом не закрывала. После ухода клиентов женщина забирала деньги себе. В общей сложности она заполучила 480 638 рублей.

Впоследствии осужденная потратила их на погашение кредита, а также одолжила своему знакомому. Крупную недостачу руководители магазина заметили во время инвентаризации.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата». Суд приговорил ее к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.