В Самаре продавщица присвоила деньги торговой точки, чтобы погасить кредит

В общей сложности она заполучила 480 638 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре Промышленный районный суд вынес приговор бывшей сотруднице торговой точки. Женщину обвинили в присвоении и растрате магазинных денег. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

Правоохранители выяснили, что экс-продавец брала с покупателей наличные за товар, но чек при этом не закрывала. После ухода клиентов женщина забирала деньги себе. В общей сложности она заполучила 480 638 рублей.

Впоследствии осужденная потратила их на погашение кредита, а также одолжила своему знакомому. Крупную недостачу руководители магазина заметили во время инвентаризации.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата». Суд приговорил ее к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.