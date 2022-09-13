Выставка Юрия Филиппова «Облака над Волгой» откроется в самарском художественном музее

Заслуженный деятель искусств России родился в Кинеле. Фото: министерство культуры Самарской области

Завтра, 14 сентября, в Самарском областном художественном музее откроется выставка произведений Юрия Филиппова, приуроченная к 95-летию со дня его рождения.

— Работы содержат в себе заряд бодрости и оптимизма, вводят зрителя в радостный, декоративно-яркий, пронизанный солнцем мир, — рассказывают в министерстве культуры Самарской области.

Заслуженный деятель искусств России родился в Кинеле Куйбышевской области. На первый план творчества художника выходят пейзажи, но он работал и над тематическими картинами, создавал портреты деятелей самарской культуры.

В произведениях 1990-2000 годах создан эмоциональный и исполненный внутренней мощи образ природного мира Самарской Луки и Жигулей.