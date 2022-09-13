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Общество13 сентября 2022 13:03

Стало известно, сколько километров проехали самарцы на самокатах в 2022 году

Специалисты предоставили данные
Алена ПРОВКИНА
Летом самарцы активно пользовались полюбившимся транспортом

Летом самарцы активно пользовались полюбившимся транспортом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала весны жители Самары вновь перешли на полюбившийся транспорт. Стало известно, сколько километров самарцы проехали на электросамокатах.

По данным пресс-службы Whoosh, специалисты подвели промежуточные итоги сезона кикшеринга. С начала апреля самарцы проехали на электросамокатах более 3 миллионов километров. Самыми популярными для движения улицы стали главные транспортные артерии, которые связываю районы между собой.

Оказалось, что большинство поездок в текущем сезоне совершалось по Московскому шоссе, улице Ново-Садовой, Самарской и Молодогвардейской. Особой популярность пользовались улица Победы, Ново-Вокзальная и проспект Кирова.