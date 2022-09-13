В Самаре жители смогут заключить брак на стадионе «Солидарность Самара Арена»

Жители смогут заключить брак на стадионе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники главного управления ЗАГС рассказали, что теперь жители смогут заключить брак на стадионе. Дворец бракосочетаний временно расположили на стадионе «Солидарность Самара Арена».

По информации представителей, из-за капитального ремонта в отделе ЗАГСа Красноглинского района, граждане смогут заключить свой союз в здании стадиона по адресу: улица Демократическая, 57 D. Теперь ЗАГС работает во вторник, среду, пятницу и субботу с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте управления. Добраться до отделения возможно на общественном транспорте: трамваи №7 и №12.