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Общество13 сентября 2022 16:44

Самарцы поделились фотографией огромного существа, выбросившегося на берег

Размер "чудища" удивил самарцев
Алена ПРОВКИНА
Длина рыба достигает одного метра. Фото: "Самара"

Длина рыба достигает одного метра. Фото: "Самара"

В Самаре очевидцы поделились кадрами огромного существа. Рыба выбросилась на берег.

По информации очевидцев, длина напугавшего горожан существа достигает почти одного метра. Рыбу обнаружили на берегу реки Волги, недалеко от Ладьи. В комментариях пользователей удивил размер "чудища". Многие полагают, что на фотографию попал сом, который водится на глубине.

Также самарцы подчеркивают, что такое могло произойти из-за браконьеров, использующих электроудочки. Жители Тольятти отмечают, что на городской набережной также валяются огромные кучи с мертвой рыбой. Причина их появления на берегу – пока неизвестна.