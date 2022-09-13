Самарцы поделились фотографией огромного существа, выбросившегося на берег

Длина рыба достигает одного метра. Фото: "Самара"

В Самаре очевидцы поделились кадрами огромного существа. Рыба выбросилась на берег.

По информации очевидцев, длина напугавшего горожан существа достигает почти одного метра. Рыбу обнаружили на берегу реки Волги, недалеко от Ладьи. В комментариях пользователей удивил размер "чудища". Многие полагают, что на фотографию попал сом, который водится на глубине.

Также самарцы подчеркивают, что такое могло произойти из-за браконьеров, использующих электроудочки. Жители Тольятти отмечают, что на городской набережной также валяются огромные кучи с мертвой рыбой. Причина их появления на берегу – пока неизвестна.