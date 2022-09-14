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Происшествия14 сентября 2022 4:43

Жительница Самары хотела сдать квартиру и лишилась 95 тысяч рублей

Она перешла по вредоносной ссылке и ввела данные карты
Ирина СИНЕГУБОВА
В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Самары попалась на уловки аферистов. Она хотела сдать квартиру, но у нее сняли 95 тысяч рублей.

— 52-летняя женщина выложила в интернет на одной из площадок бесплатных объявлений информацию о сдаче своей квартиры в аренду, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Спустя какой-то промежуток времени с ней вышел на связь мужчина, убедивший арендодательницу, что он хочет снимать квартиру. Настолько сильно хочет, что даже готов внести заранее предоплату.

Звонивший прислал женщине ссылку, по которой она перешла и ввела данные своей банковской карты. После этого с её счета списались 95 тысяч рублей. А мужчина перестал выходить на связь. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.