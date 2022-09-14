Готовность нового корпуса детской инфекционной больницы в Самаре достигла 70%

Новый корпус планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2022 года / Фото: Самарская губернская дума

В понедельник, 12 сентября 2022 года, депутаты фракции «Единая Россия» в губернской думе проверили ход строительства нового корпуса детской инфекционной больницы. Его возводят на улице Шверника, 1 в Самаре.

Работы стартовали в августе 2021 года. За это время строители полностью возвели здание. Сейчас они занимаются внутренней отделкой, монтируют системы энергоснабжения и отопления, а также обустраивают инженерные коммуникации.

Депутаты проверили ход строительства объекта / Фото: Самарская губернская дума

- Объект находится под пристальным вниманием губернатора Дмитрия Азарова. Мы видим слаженную работу и строителей, и медицинского персонала. В последний раз мы с коллегами-депутатами были на стройплощадке в июне. С тех пор произошли разительные изменения: благоустроена территория, отделка идет в соответствии с требованиями Росздравнадзора, соблюдены пожарные требования, - отметила председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина.

- С каждым приездом мы даем достаточно много протокольных поручений, все учитывается, проект корректируется совместно с минстроем и минздравом. Основной подрядчик добросовестно выполняет все обязательства. Уже сделали отсыпку щебнем, заасфальтировали, это очень большой объем работ, - подчеркнул председатель комитета по строительству, транспорту и автодорогам Николай Лядин.

По словам главного врача детской инфекционной больницы Сергея Китайчика, новый корпус решит несколько проблем. Он разгрузит стационар. В нем будут более современные и комфортные условия пребывания больных. Кроме того, в одно место можно будет сгруппировать сразу всю детскую инфекционную службу.

Сейчас готовность объекта составляет около 70%. Ввести новый корпус на 100 коек планируется в декабре 2022 года.