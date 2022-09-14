Китайские компании изучают продукцию производителей из Самарской области

Реверсная бизнес-миссия продлится до 16 сентября. Фото: правительство Самарской области

Самарскую область с деловым визитом посетили представители компаний из Китайской Народной Республики. Они изучают продукцию региональных производителей.

— В состав китайской делегации вошли закупщики сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, представители компании-дистрибьютора российских продуктов в Китае, — сообщает минэкономразвития Самарской области.

В Самарской области активно развивается животноводство. По словам Дмитрия Богданова, регион готов предоставить уникальные условия для работы компаний в сфере молочного или мясного производства. Реверсные бизнес-миссии знакомят иностранных коллег с потенциалом Самарской области. Также могут помочь наладить взаимодействие с местными предприятиями, которые заинтересованы в экспорте своих товаров и услуг.

Реверсная бизнес-миссия продлится до 16 сентября. За это время китайская делегация проведет переговоры с местными предприятиями, особенно им интересна птицефабрика, возможно, подпишет контракты и посетит Тольятти. До конца года ожидаются официальные делегации из Армении, Турции и Узбекистана.