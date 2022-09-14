В Самаре одна пенсионерка нашла кредитную карту другой и оплачивала ею покупки

Деньги с карты списывались путем бесконтактной оплаты. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Жительница Самары в возрасте 60 лет нашла в магазине кредитную карту 62-летней женщины и несколько раз оплатила ею покупки на территории Красноглинского района.

— 62-летняя женщина забыла карту на кассе самообслуживания, когда оплачивала свои покупки, а пропажу заметила только благодаря оповещению о списание 3 тысяч рублей, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области. Деньги с карты списывались путем бесконтактной оплаты в разных магазинах Красноглинского района. Полицейские опросили работников трех торговых организаций, где были совершены покупки. 60-летняя женщина признала свою вину и рассказала, что найденной картой расплачивалась за фрукты и овощи.

После чего она выбросила ее в мусорный контейнер. Суд признал пенсионерку виновной. Она получила наказание в виде лишения свободы на один год условно с испытательным сроком один год. Женщина полностью вернула потраченные деньги.