Самарцу запретили выезжать за границу, пока не вернет ребенка бывшей жене

Спор между бывшими супругами помогли разрешить судебные приставы Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре судебные приставы помогли разрешить конфликт бывших супругов, из-за которого пострадала их маленькая дочь. Мужчина после расставания забрал ребенка к себе, но его экс-жена с этим не согласилась.

- Женщина обратилась в суд, который постановил передать дочь ей. Однако мужчина добровольно это решение не исполнял. Тогда с него взыскали исполнительский сбор в 5 тысяч рублей и запретили выезжать за пределы Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Разрешить спор помогла простая беседа. К самарцу наведались пристав-исполнитель, психолог и представители органов опеки и попечительства. Они поговорили с мужчиной, и тот согласился отдать бывшей жене дочь. В итоге женщина благополучно забрала ребенка к себе.