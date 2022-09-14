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Общество14 сентября 2022 7:13

Самарцу запретили выезжать за границу, пока не вернет ребенка бывшей жене

Мужчина не желал отдавать дочь, несмотря на решение суда
Анастасия ФИЛАТОВА
Спор между бывшими супругами помогли разрешить судебные приставы

Спор между бывшими супругами помогли разрешить судебные приставы

Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре судебные приставы помогли разрешить конфликт бывших супругов, из-за которого пострадала их маленькая дочь. Мужчина после расставания забрал ребенка к себе, но его экс-жена с этим не согласилась.

- Женщина обратилась в суд, который постановил передать дочь ей. Однако мужчина добровольно это решение не исполнял. Тогда с него взыскали исполнительский сбор в 5 тысяч рублей и запретили выезжать за пределы Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Разрешить спор помогла простая беседа. К самарцу наведались пристав-исполнитель, психолог и представители органов опеки и попечительства. Они поговорили с мужчиной, и тот согласился отдать бывшей жене дочь. В итоге женщина благополучно забрала ребенка к себе.