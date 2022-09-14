В Самарской области в 2023 году появятся кемпинги и национальные туристические маршруты

Регион получит федеральное финансирование, что позволит поддержать более 50 различных проектов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В следующем году туризм Самарской области ждут большие изменения. Все благодаря победе в конкурсе Ростуризма. Регион вошел в топ-5 победителей и получит федеральное финансирование в объеме 257 млн рублей, что позволит поддержать более 50 проектов.

Как сообщили в региональном министерстве туризма, поддержку получат такие направления, как благоустройство пляжей, формирование национальных туристских маршрутов, создание электронных путеводителей. В планах – открытие кемпингов и автокемпингов, закупка туристского оборудования, развитие среды для людей с ОВЗ. Не исключено, что в регионе организуют круглогодичный отдых и разработают новые маршруты.

– На сегодняшний день у нас сформировано более 100 предварительных заявок. В следующем году на конкурсной основе нам предстоит определить наиболее перспективные проекты. Среди основных критериев данного конкурса – наличие земельного участка для реализации проекта, – рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Власти отмечают, что поддержка также коснется событийного туризма. В частности, федеральное софинансирование получит «Зимний фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море – 2023».