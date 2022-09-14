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Общество14 сентября 2022 7:13

В Самарской области в 2023 году появятся кемпинги и национальные туристические маршруты

Туристическую отрасль региона ждут глобальные изменения
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Регион получит федеральное финансирование, что позволит поддержать более 50 различных проектов

Регион получит федеральное финансирование, что позволит поддержать более 50 различных проектов

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В следующем году туризм Самарской области ждут большие изменения. Все благодаря победе в конкурсе Ростуризма. Регион вошел в топ-5 победителей и получит федеральное финансирование в объеме 257 млн рублей, что позволит поддержать более 50 проектов.

Как сообщили в региональном министерстве туризма, поддержку получат такие направления, как благоустройство пляжей, формирование национальных туристских маршрутов, создание электронных путеводителей. В планах – открытие кемпингов и автокемпингов, закупка туристского оборудования, развитие среды для людей с ОВЗ. Не исключено, что в регионе организуют круглогодичный отдых и разработают новые маршруты.

– На сегодняшний день у нас сформировано более 100 предварительных заявок. В следующем году на конкурсной основе нам предстоит определить наиболее перспективные проекты. Среди основных критериев данного конкурса – наличие земельного участка для реализации проекта, – рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Власти отмечают, что поддержка также коснется событийного туризма. В частности, федеральное софинансирование получит «Зимний фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море – 2023».