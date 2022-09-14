Художественный театр Самары покажет «Скупого» по пьесе Мольера

Комедия расскажет о скупом богатом человеке, который ничего не любит, кроме денег

Художественный театр Самары покажет премьеру комедии «Скупой» (12+) по пьесе Мольера. Посмотреть спектакль можно будет в ДК Железнодорожников (ул. Льва Толстого, 94) в пятницу, 16 сентября, в 18:30 и в субботу, 17 сентября, в 18:00.

Главным героем постановки выступает очень скупой богатый человек, который не любит никого и ничего, кроме денег. Зрителей ждут сложный и запутанный сюжет, а также необычные столкновения героев. Спектакль получит стилизованное под старину оформление. При этом там будет звучать современная интонация: нередко люди скупы не только на деньги, но еще на эмоции, слова и внимание к близким.

Режиссер-постановщик спектакля — Олег Скивко. Сценографию разработала модельер, член Союза дизайнеров России, арт-директор фестиваля «Поволжские сезоны Александра Васильева» Мария Казак.

Билеты на спектакль можно приобрести в театральных кассах города.