В Самаре водитель Great Wall сбил на пешеходном переходе 5-летнюю девочку

Ребенку назначили амбулаторное лечение. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 13 сентября, в 16:30 в Железнодорожном районе Самары 51-летний водитель на Great Wall сбил на пешеходном переходе 5-летнюю девочку.

— Мужчина ехал на улице Партизанская, при повороте на улицу Авроры он не уступил дорогу ребенку, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Девочка переходила дорогу со своей мамой по регулируемому пешеходному переходу справа налево. Во время перехода горел зеленый сигнал пешеходного светофора.

Пятилетняя девочка пострадала. Ее с места происшествия отвезли в медицинское учреждение, где назначили амбулаторное лечение. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.