В Самаре завершается первый этап реконструкции парка «Молодежный»

Ход работ в парке проверил глава региона Дмитрий Азаров. Фото: Юлия Рубцова

Стали известны сроки открытия парка «Молодежный» в Самаре. Самарцы смогут посетить обновленную территорию уже в октябре. Об этом стало известно во время визита губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в парк. Глава региона осмотрел ход проводимых здесь работ.

– Сделайте так, чтобы эта территория радовала жителей, и подумайте, как провести открытие парка, – поставил задачу Дмитрий Азаров.

Благоустройство парка стало возможным благодаря активности жителей и реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В «Молодежном» появится детская площадка площадью около 2,5 тыс. кв. м, спортивные площадки, велодорожки, теннисные столы, скамейки, шезлонги для отдыха и парковка для автомобилей. Пешеходные зоны будут восстановлены, а зеленые зоны – сохранены. Кроме того, в парке высадили еще 500 саженцев.

– Мы постарались не нарушать изначальную структуру. Организовали зоны, которые были необходимы по мнению жителей района, установили малые архитектурные формы, – рассказала архитектор проекта Адель Иваева.

В дальнейшем в парке планируется восстановление озера. Здесь также появится спортивная зона со скейтпарком и смотровая площадка.