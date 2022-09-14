Особый противопожарный режим действует в Самаре до 31 октября 2022 года

В это время нельзя разводить костры, сжигать мусор, траву и отходы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Самары до 31 октября 2022 года действует особый противопожарный режим. Об этом напоминает городская администрация.

При наступлении 4 и 5 классов пожарной опасности ввели ограничения на въезд транспорта и нахождение людей в лесах. Помимо этого, запрещены работы, связанные с разведением огня на территории лесных и земельных участков.

В это время нельзя разводить костры, сжигать мусор, траву и отходы. Городские власти просят жителей быть внимательными и бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности. За их нарушение предусмотрено наложение штрафа.

Если возникли чрезвычайные ситуации, необходимо звонить по единому телефону «01» или «101» (с мобильного телефона).