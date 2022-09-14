Жители Самары могут пройти вакцинацию от COVID-19 в трех торговых центрах

Один из пунктов работает ежедневно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областной столице продолжают работать пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. Они открыты сразу в трех торговых центрах – «Аврора», «Космопорт» и «Вива Лэнд». Информацию сообщили в мэрии.

В ТЦ «Аврора» пункт принимает пациентов в понедельник, среду и пятницу. Он развернут на втором этаже. Время работы: с 12:00 до 16:00.

По субботам и в будни горожане могут сделать прививку в магазине «Ашан» в ТРК «Космопорт». В будние дни пункт работает с 14:00 до 18:00, в субботу – 12:00 до 18:00.

В ТРК «Вива Лэнд» пройти вакцинацию от COVID-19 можно ежедневно. Время работы: с 14:00 до 22:00. Найти пункт можно на втором этаже торгового центра.

Власти города также напоминают, что ревакцинация проводится спустя полгода после первичной или предыдущей вакцинации, а также после перенесенного заболевания.