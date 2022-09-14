В Самаре отремонтируют крышу дома-кукурузы на ул. Осипенко

Крышу здания не ремонтировали с момента постройки в 1988 году Фото: администрация Самары

В Самаре отремонтируют крышу знаменитого дома-кукурузы на улице Осипенко, 32. Необычное здание было построено в 1988 году. С тех пор кровлю там ни разу не ремонтировали. Но в последнее время жильцы стали жаловаться на протечки. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Дом обслуживает УК «ПЖРТ Октябрьского района». Представители компании рассказали, что сейчас выбирают подрядчика. Текущий ремонт кровли планируют провести в сентябре-октябре 2022 года. Однако специалисты отмечают, что это лишь поддерживающая мера, необходим капитальный ремонт.

- Мы провели обследование и выявили факты протечности кровли. Нужно провести капитальный ремонт. Будем работать с жителями, чтобы перенести сроки на более ранний период, - рассказал врио главы Октябрьского района Георгий Выводцев.

Чиновник отметил, что необходимо провести общее собрание по этому вопросу, составить акт о необходимости работ и повысить уровень сбора платежей на капремонта до 97% и более.