В Самаре злоумышленники разобрали на части припаркованные у дома машины

"Нива" осталась без фар и бампера. Фото: Подслушано Самара

Утром 14 сентября владельцев двух машин в Самаре ждал неприятный сюрприз. Накануне горожане припарковали автомобили во дворе, а вечером неизвестные буквально разобрали их по частям. Информацию самарцы сообщили в соцсетях.

– Инцидент произошел во дворе дома №66 по улице Николая Панова. Они разобрали половину «Нивы Шевроле» и скрутили новые колеса с «ВАЗ-21099», – сообщают местные жители.

На кадрах видно, что с «Шевроле» злоумышленники сняли передний бампер и фары. А «ВАЗ-21099» остался не только без колес – багажник также вычистили. Об этом в комментариях сообщили самарцы.

В таком виде вазовский автомобиль обнаружил его владелец. Фото: Подслушано Самара

Владельцы отмечают, что происшествие попало на видеокамеру. Они передали записи правоохранителям и теперь надеются, что негодяи будут пойманы.