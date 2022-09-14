В Самаре провели ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары

Жителям предоставили данные мониторинга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты продолжают проводить проверки цен. В областной столице ежедневно проводят мониторинг.

По информации городской администрации на 14 сентября 2022 года, выгоднее всего купить вермишель за 33,99 рубля/килограмм в «Ашане» Советского района. Картофель за 16,49 рублей/килограмм в «Пятерочке» Кировского района. Гречневая крупа 86,5 рублей/килограмм в «Перекрестке» Красноглинского района. Подсолнечное масло – 86,65 рублей/литр в «Магните» Куйбышевского района.

Подобные мониторинги помогают составить представление о потребительской корзине. Вся подробная информация указана на официальном сайте мэрии.