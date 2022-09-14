В Самарской области задержали участника группы, поставлявшей наркотики в несколько регионов РФ

При себе у задержанного было более 1 килограмма героина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этим летом в Самарской области был пойман один из участников межрегиональной преступной группы. Банда развернула запрещенную деятельность на территории нескольких субъектов страны. Они занимались поставкой крупных партий наркотиков из Московской области.

Как сообщает УСФБ по Самарской области, оперативники задержали одного из членов группы 30 июля 2022 года. Мужчину поймали с поличным – в его ручной клади было обнаружено более 1 килограмма героина. Наркотическое вещество изъяли.

– Задержанный регулярно поставлял крупные и особо крупные партии наркотических веществ, которые впоследствии сбывал оптовым клиентам, – рассказали в региональном УФСБ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.5 ст.228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере»). Сейчас он находится под стражей.