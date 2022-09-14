Самарцы обсуждают в соцсетях объявление с требованием о ношении масок в троллейбусах

"Новая" информация вызвала шквал возмущений. Фото: Подслушано Самара

В среду, 14 сентября, в самарских интернет-пабликах прошла волна возмущений. Там опубликовали фотографию городского троллейбуса, на окне которого красуется объявление с требованием о ношении СИЗов. Надпись гласит: «При входе в троллейбус наденьте маску!».

Жители города оказались не готовы к таким новостям. Многие пришли к выводу, что коронавирусные требования возвращаются в регион.

– Началось… Опять обязаловка с этими масками в транспорте, – отметили самарцы.

Пока одни горожане возмущались объявлением, другие посчитали указанную в нем информацию вполне разумной.

– Хотите вы этого или нет, но ковид никуда не делся. Им так же болеют, как и раньше. Просто в более легкой форме, – написали жители Самары.

Впрочем, многие уверены, что объявление далеко не новое. Интернет-пользователи предполагают, что оно появилось на транспорте уже давно – его попросту забыли убрать.

Отметим, что официальная информация о каких-либо коронавирусных ограничениях и требованиях не поступала. Самара и область продолжают жить в прежнем режиме.