В Самаре временно перекроют проезд по дорожному участку в Красноглинском районе

Водителям следует заранее планировать поездку. Схема: городская администрация

В Самаре водителей предупредили о временном ограничении движения на автомобильном участке. В Красноглинском районе перекроют одну улицу.

По данным городской администрации, из-за работ по технологическому присоединению объекта капитального строительства к системе холодного водоснабжения с 00:00 15 сентября 2022 года до 22:00 17 сентября 2022 года временно перекроют дорогу. Движение ограничат по улице Зеленодольской от Красноглинского шоссе до улицы Сергея Лазо.

Подробную схему движения предоставили представители мэрии. Водителям рекомендуют заранее планировать свои маршруты.