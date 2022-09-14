В Самаре пьяная женщина пырнула ножом своего сожителя

Женщину отправят в колонию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Промышленном районе Самары местная жительница умышленно пырнула ножом своего сожителя. Злоумышленницу привлекут к уголовной ответственности.

По данным прокуратуры Самарской области, женщина находилась дома и выпивала со своим возлюбленным. Из-за конфликта подсудимая решила применить силу и пырнула мужчину ножом. Злоумышленница повредила легкое и сердце мужчины. Из-за полученных травм потерпевший скончался на месте.

Суд признал женщину виновной. Задержанная отправится в колонию общего режима, ее приговорили к 7 годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в свою законную силу.