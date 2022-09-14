В Самарской области ожидается повышение температуры до +30 градусов

В регионе ожидается потепление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местных жителей предупредили об аномальной жаре в конце сентября 2022 года. Синоптики рассказали о потеплении.

Ранее сообщалось, что бабье лето придет в регион в середине месяца. По данным специалистов gismeteo, на этой неделе температура воздуха достигнет +20…+24 градуса. Но уже в понедельник, 26 сентября 2022 года, столбик термометра достигнет отметки в +30 градусов.

Напомним, что ближайшие два дня синоптики прогнозируют дожди. В регионе объявлен желтый уровень опасности из-за усиления ветра.