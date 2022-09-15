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Общество15 сентября 2022 4:35

Самарцы пожаловались на фонтан из канализации в подвале жилого дома по улице Гагарина

Жители поделились кадрами
Алена ПРОВКИНА
Жители пожаловались на затопленный подвал. Фото: "Подслушано Самара"

Жители пожаловались на затопленный подвал. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре местные жители рассказали, что в их доме забил настоящий фонтан из канализации. Затопило подвал в жилой многоэтажке.

По сообщению очевидцев, жильцы уже пытались обратиться в управляющую компанию, но не получили вразумительного ответа. В подвале жилого дома некуда ступить, вода подняла на 5-10 сантиметров. Также пользователи отметили, что из-за затопленного подвала, в квартирах стоит неприятный запах, влажность, множество комаров.

Происшествие зафиксировали на улице Гагарина, 151. Причина прорыва трубы – пока неизвестна.