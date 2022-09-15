Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 сентября 2022 7:13

В Самарской области мужчина угрожал девушке пистолетом в подъезде

Он пытался скрыть, но не удалось
Ирина СИНЕГУБОВА
Выяснять все обстоятельства случившегося продолжают полицейские. Фото: Росгвардия по Самарской области

Выяснять все обстоятельства случившегося продолжают полицейские. Фото: Росгвардия по Самарской области

В Самарской области росгвардейцы, находясь на маршруте патрулирования в Кинельском районе, задержали мужчину, угрожавшего девушке убийством.

— Оперативный дежурный сообщил, что в подъезде одного из домов по улице 50 лет Октября местной жительнице угрожают предметом, похожим на пистолет, — рассказали в пресс-служба Росгвардии по Самарской области.

В то время, как специалисты приехали к дому, из подъезда выходил мужчина, который увидел служебный автомобиль и попытался скрыться. 24-летнего местного жителя задержали.

У мужчины нашли и изъяли пневматический пистолет. Выяснять все обстоятельства случившегося продолжают полицейские. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.