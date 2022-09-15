В Самарской области ремонт дороги «Отрадный – Богатое – Борское» вышел на финишную прямую

Специалисты завершают ремонт автодороги. Фото: пресс-служба правительства

В Самарской области близится к завершению ремонт автодороги «Отрадный – Богатое – Борское». Работы проводят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги.

По данным правительства региона, ремонт планируют завершить в 2022 года. Дорожники уже выполнили усиление дорожной одежды, уложили двухслойное основание и асфальтобетонное покрытие, а также укрепили обочины и отремонтировали водопропускные трубы.

На данный момент работники приступили к установке барьерного ограждения, сигнальных столбов и дорожных знаков. Помимо этого, строители завершают ремонт двух мостов через овраг на км 42+740 и овраг Ржавчик.