Самара попала в десятку популярных городов для речных круизов

Самара получила особенную популярность у туристов Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Самара особенно полюбилась туристам в этом году. Областной центр региона попал в десятку городов для речных круизов.

По данным сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, число речных круизов летом 2022 года увеличилось в 7 раз. Популярностью пользуются круизы по Волге и Оке, между Москвой и Санкт-Петербургом, а также направление в Карелию. Специалисты составили рейтинг популярных городов для путешествий по воде.

Летом 2022 года на первом месте оказался город Санкт-Петербург, средняя стоимость отдыха за 5 дней – 4007 рублей. На втором месте Казань, 5 дней круиза обойдутся в 3517 рублей. Самара заняла 7 место, стоимость за 4 дня – 2922 рубля.