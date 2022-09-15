Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 сентября 2022 10:30

В Самаре специалисты ресурсоснабжающей компании используют новые установки для работы в колодцах

Сотрудники ставят триподы
Алена ПРОВКИНА
Специалисты используют новые установки. Фото: "РКС-Самара"

Специалисты используют новые установки. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре сотрудники ресурсоснабжающей компании используют триподы для работы на инженерных коммуникациях. Новый установки располагают над люком.

По данным «РКС-Самара», для работы ресурсникам необходимы определенные навыки. В колодцах и камерах ограниченное пространство и воздух, содержащий примеси и опасные газы. Специалисты используют определенное оборудование и снаряжение из-за повышенной опасности. Уже второй год работники внедряют триподы. Новая установка располагается над люком, к ней прикрепляют соединительно-амортизирующую систему.

Благодаря триподам работа более безопасна. К ним допускают сотрудников, прошедших специализированное обучение и подготовку.