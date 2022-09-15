В Самаре специалисты ресурсоснабжающей компании используют новые установки для работы в колодцах

Специалисты используют новые установки. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре сотрудники ресурсоснабжающей компании используют триподы для работы на инженерных коммуникациях. Новый установки располагают над люком.

По данным «РКС-Самара», для работы ресурсникам необходимы определенные навыки. В колодцах и камерах ограниченное пространство и воздух, содержащий примеси и опасные газы. Специалисты используют определенное оборудование и снаряжение из-за повышенной опасности. Уже второй год работники внедряют триподы. Новая установка располагается над люком, к ней прикрепляют соединительно-амортизирующую систему.

Благодаря триподам работа более безопасна. К ним допускают сотрудников, прошедших специализированное обучение и подготовку.